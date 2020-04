Ronan Keating (43) ist total vernarrt in seine kleine Tochter! Ende März war der Musiker zum fünften Mal Papa geworden: Nach drei Kindern aus erster Ehe kam das zweite gemeinsame Baby mit seiner Frau Storm zur Welt. Die kleine Coco verdreht dem ehemaligen Boyzone-Mitglied seitdem total den Kopf. Im Netz veröffentlichte der Blondschopf nun ein erstes Vater-Tochter-Foto – und kommentierte es mit einem süßen Witz!

Auf seinem Instagram-Profil teilte Ronan besagten Schnappschuss mit seinen Followern: Auf dem Bild sieht man den "When You Say Nothing At All"-Interpreten noch im Kreißsaal stehen, während er sein Neugeborenes auf dem Arm hält. Unter das Foto schrieb der 43-Jährige: "Heute vor einer Woche. Wow, wie die Zeit vergeht!" Um zu verdeutlichen, wie lange die Geburt tatsächlich schon her sei, fügte Ronan scherzhaft hinzu: "Sie fragt jetzt schon nach Taschengeld!"

Schon kurz nach der Entbindung hatte der Sänger seinen Fans einige Details über die ersten Stunden im Leben seines Töchterchens verraten: Wegen der anhaltenden Krisensituation waren seine Frau und er ganz alleine im Krankenhaus gewesen – ohne einen einzigen Besucher. "Es war so anders, es war so still", hatte sich Ronan verwundert geäußert.

