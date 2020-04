Miley Cyrus (27) und Liam Hemsworth (30) wollen offenbar keinen Rosenkrieg! Seit August vergangenen Jahres gehen die mittlerweile geschiedenen Eheleute getrennte Wege. Während die Sängerin ihr Liebesglück in Musik-Kollege Cody Simpson (23) fand, ist der Schauspieler glücklich an Model Gabriella Brooks vergeben. Miley scheint das nicht zu stören – im Gegenteil: Die "Wrecking Ball"-Interpretin freut sich für die neue Liebe ihres Ex!

In einem Interview mit Entertainment Tonight bestätigte Miley sogar, dass sie sich wünsche, "dass Liam glücklich ist!" Und dieser Wunsch soll laut Insidern offenbar auf Gegenseitigkeit beruhen. Eine erneute gemeinsame Zukunft zwischen der 27-Jährigen und dem "Mit Dir an meiner Seite"-Darsteller soll aber ausgeschlossen sein: "Sie weiß, wie wichtig Liebe und Ehe für ihn sind, aber sie brauchte ihre Unabhängigkeit", meinte die Quelle. Der 30-Jährige habe schon lange einen Kinderwunsch, den er nicht länger aufschieben wolle.

Nach sieben Monaten Ehe trennte sich das einstige Traumpaar. "Miley und Liam haben sich weiterentwickelt und es scheint so, als wären sie jetzt beide dort im Leben angekommen, wo sie am liebsten sein wollen", erklärte der Insider. Im Dezember hatte Liam seinen Eltern seine neue Partnerin vorgestellt.

Getty Images Miley Cyrus bei der Saint Laurent Fashionshow in Malibu im Juni 2019

Getty Images Liam Hemsworth, Schauspieler

London Entertainment / SplashNews.com Liam Hemsworth und Gabriella Brooks mit Freunden im Ivy, Beverly Hills



