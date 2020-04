Ist Mischa Mayer trainierter denn je? Schon zu Love Island-Zeiten sorgte der 28-Jährige mit seinem Muskel-Body für Schnappatmung bei seinen Kuppelshow-Kolleginnen. Rund ein halbes Jahr später sind viele seiner Fans nun der Ansicht, dass er auf aktuellen Bildern sogar noch breiter aussieht. Stimmt das? Im Promiflash-Interview verrät Mischa jetzt: Er wiegt momentan tatsächlich ganze 20 Kilogramm mehr als noch zu "Love Island"-Zeiten!

Aktuell befindet sich der Bodybuilder wieder in der sogenannten Aufbauphase seines Körpers. Wie viel Kilogramm an reiner Muskelmasse er zugenommen hat, könne er zwar nicht genau sagen – doch vor ein paar Wochen habe er 108 Kilogramm auf die Waage gebracht. Während der "Love Island"-Dreharbeiten wog er 88 Kilo. "Zu der Zeit befand ich mich in einer Diät", erklärt Mischa dazu gegenüber Promiflash und fügte hinzu: "Im Sommer ist es mir wichtiger, einen Sixpack zu haben und definiert zu sein, als massig und breit. Auf meine Figur 2019 war ich megastolz, es benötigt viel Disziplin und Ehrgeiz."

Doch welche Traummaße verfolgt der Fitness-Enthusiast aktuell? "Derzeit ziele ich keine Transformation an. Mein Ziel ist es, von Jahr zu Jahr besser auszusehen." Neben dem Training hat Mischa daher auch einen strengen Ernährungsplan. "Es gibt fünf bis sechs Mahlzeiten am Tag um 10 Uhr, 12 Uhr, 14 Uhr, 16 Uhr, 22 Uhr", gibt er einen kleinen Einblick in seinen Alltag. "Meine Mahlzeiten sind eher eintönig und bestehen meistens aus Reis, Hühnchen, Lachs, Gemüse, Eier, Haferflocken, Quark." Das seien rund 3800 bis 4000 Kalorien am Tag.

Anzeige

Privat Ex-"Love Island"-Kandidat Mischa, 2020

Anzeige

Privat Ex-"Love Island"-Kandidat Mischa, 2020

Anzeige

RTL II / Magdalena Possert Mischa Mayer bei "Love Island" 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de