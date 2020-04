Tiger Woods (44) begeistert mit einem seltenen Einblick in sein Privatleben! Als einer der erfolgreichsten Golfspieler der Sportgeschichte ist es nicht verwunderlich, dass die Social-Media-Kanäle des Kaliforniers übersät sind mit Schnappschüssen vom Golfplatz. Abseits der Arbeit zeigt sich der Profi so gut wie nie im Netz. Doch nun wartete ein ganz besonderes Highlight auf Tigers rund zwei Millionen Instagram-Fans: Der Sportler veröffentlichte ein super rares Foto von sich und seiner Familie!

Auf dem Instagram-Bild ist der 44-Jährige mit seiner Freundin Erica Harmann, seiner Tochter Sam und Sohn Charlie auf einer Bank am gedeckten Esstisch zu sehen – dabei haben alle ein breites Grinsen im Gesicht. Rechts und links von ihnen sitzt je einer ihrer beiden Schäferhunde. "Dinner für Champions – Quarantäne-Edition", schreibt Tiger in der Bildunterschrift. "Nichts ist besser, als Zeit mit der Familie zu verbringen." Der Golfprofi genießt die Selbstisolation aufgrund der aktuellen Lage offenbar in vollen Zügen!

Seine Kids Sam und Charlie stammen noch aus Tigers Beziehung zu dem schwedischen Model Elin Nordegren (40). Die beiden heirateten 2004 und ließen sich 2010 scheiden. Auch die Beauty ist inzwischen wieder glücklich vergeben: Gemeinsam mit ihrem Freund, dem ehemaligen Football-Star Jordan Cameron, bekam sie 2019 einen weiteren Sohn.

Anzeige

Instagram / tigerwoods Tiger Woods mit seinen Kindern Sam und Charlie im Jahr 2015

Anzeige

Instagram / tigerwoods Tiger Woods Kinder Sam und Charlie, 2015

Anzeige

Getty Images Elin Nordegren im Mai 2016



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de