Jessica Fiorini steht wegen TV-Shows wie Der Bachelor oder Love Island seit ein paar Jahren in der Öffentlichkeit. Auch auf ihren Social-Media-Kanälen ist die Blondine immer präsent und versorgt ihre Fans regelmäßig mit neuen Beiträgen. Als Person des öffentlichen Lebens hat man es aber nicht immer einfach: Es gibt häufig Menschen, die nicht mit dem einverstanden sind, was man tut. Das musste auch Jessica nun wieder einmal erleben, wie sie gegenüber Promiflash verriet.

Die gebürtige Schweizerin wohnt derzeit eigentlich in Düsseldorf – ihre Familie lebt jedoch in ihrer Heimat, der Schweiz. Aufgrund der aktuellen Lage möchte Jessi nun aber genau dort sein. Sie entschließt sich kurzerhand dazu, zu ihren Liebsten zu fliegen und wieder zu Hause einzuziehen. "Ich bin dankbar, in dieser Zeit bei meiner Familie zu sein", erzählt sie im Interview mit Promiflash. Einige ihrer Follower sind davon ganz und gar nicht begeistert und kritisieren die Influencerin für diese Aktion heftig. Jessica geht damit aber gelassen um: "Es war mir klar, dass die Meinungen hier gewaltig auseinander gehen. Jedoch bin ich froh, hier zu sein und wenn das Leute stört, sollen sie sich beschweren."

Schon nach ihrer Fame-Beichte bei der diesjährigen Bachelor-Staffel musste der Reality-Star einige Hass-Nachrichten über sich ergehen lassen. An ihre Hater hat sie jetzt aber eine klare Botschaft: "Ich selber nehme mir auch kein Recht, Menschen wegen etwas, was mir nicht passt, zu beurteilen."

Anzeige

Instagram / itsjessicafiorini Jessica Fiorini, März 2020

Anzeige

Instagram / itsjessicafiorini Jessica Fiorini in Düsseldorf, April 2020

Anzeige

TVNOW Jessica Fiorini, Bachelor-Kandidatin



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de