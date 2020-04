Jasmin Tawil (37) macht eine schreckliche Offenbarung. Die ehemalige GZSZ-Darstellerin hatte es in den vergangenen fünf Jahren nicht einfach. Nach ihrer Trennung von Ehemann Adel Tawil (41) zog sie in die USA. Dort hatte sie mit Obdachlosigkeit zu kämpfen und lebte zwischenzeitlich in einem Zelt. Die Mutter des kleinen Ocean wurde zudem ausgeraubt und sogar verprügelt. Nun offenbart sie einen weiteren tragischen Schicksalsschlag: Jasmin wurde vergewaltigt.

Den Vorfall, der ihr vor Jahren in Amerika nach einem Treffen mit dem Täter widerfahren ist, enthüllte die Schauspielerin im Interview mit Sat.1: "Er hat sich leider etwas genommen, was ich ihm nicht erlaubt habe. Er wollte mit mir schlafen, ich wollte nicht mit ihm schlafen", erklärte Jasmin. Die Blondine konnte sich in diesem Moment aber nicht gegen den Angreifer wehren – er hatte sie unter Drogen gesetzt. "Er hat mir mit einem Freund zusammen Roofies gegeben. Ich hatte komplett die Kontrolle verloren", fügte Jasmin hinzu.

Ihre Vergangenheit und die schlimmen Ereignisse möchte die TV-Bekanntheit jetzt hinter sich lassen – sie lebt aktuell nicht mehr in den USA. Aufgrund der aktuellen Gesundheitslage hat sie es mit einem Rückholflieger wieder in ihre Heimat Deutschland geschafft und möchte nun hier mit ihrem Sohnemann Fuß fassen und glücklich werden.

Instagram / makenaworld Jasmin Tawil, Schauspielerin

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil mit ihrem Sohn Ocean Malik auf Hawaii

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil mit ihrem Sohn Ocean



