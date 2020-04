Jasmin Tawil (37) kann dank ihres Sprösslings endlich wieder strahlen! Die Schauspielerin verbrachte nach ihrer Trennung von Adel Tawil (41) die vergangenen fünf Jahre in den USA – und durchlebte dort eine wahre Odyssee: Sie wurde ausgeraubt, war obdachlos, ohne Arbeit und wurde vergewaltigt. Erst vor rund einem Jahr bekam die ehemalige GZSZ-Darstellerin wieder neuen Mut: Sie brachte ihren Sohn Ocean zur Welt, mit dem sie wegen der aktuellen Lage nun wieder in Deutschland lebt. Jetzt offenbart Jasmin, wie positiv ihre Mutter-Rolle sie und ihr Leben beeinflusst hat.

"Ich kann es nicht beschreiben, jetzt weiß ich, was Liebe ist", erzählte die 37-Jährige im Interview mit Sat.1 von ihrer tiefen Bindung zu Ocean. Vor allem die Geburt ihres Sohnes habe sie mit so viel Glück und Zuversicht erfüllt. "Der Moment, als er aus mir herauskam und gelächelt und so süß gegrunzt hat, das war ein bezauberndes Gefühl. Jetzt weiß ich, was mir die ganze Zeit gefehlt hat", fasste die TV-Bekanntheit ihre momentane Gefühlslage als Neu-Mama zusammen.

Ihrem kleinen Liebling möchte Jasmin in Deutschland nun beweisen, dass alles anders wird: "Ich möchte ihm einfach zeigen, dass in Deutschland ein neues Leben anfängt. Ich habe Bock zu singen, mein Album fertigzumachen. Ich möchte, dass er Mama sieht, wie ich am Klavier sitze", so die Schauspielerin.

Anzeige

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil mit ihrem Sohn Ocean Malik

Anzeige

ActionPress/Michael Panckow Jasmin Tawil 2008 bei einem Fotoshooting in Berlin

Anzeige

Instagram / jasmintawil Jasmin Tawil mit ihrem Sohn Ocean



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de