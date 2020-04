So verbringt Moses Martin (14) seinen Geburtstag. Am 9. April ist der Sohn von Hollywoodstar Gwyneth Paltrow (47) und Coldplay-Frontmann Chris Martin (43) 14 Jahre alt geworden. Obwohl seine berühmten Eltern schon länger getrennte Wege gehen, beweist die Promi-Familie immer wieder, wie nah sie sich steht. Auch an seinem Ehrentag musste Moses nicht auf seinen Papa verzichten: An seinem Geburtstag machten Moses und Chris einen kleinen Spaziergang durch Malibu.

Das coole Vater-Sohn-Gespann wurde von einigen Paparazzi bei ihrem kleinen Ausflug durch die kalifornische Stadt abgelichtet. Chris legte dabei liebevoll den Arm um seinen Sprössling. Auch ein Freund des frischgebackenen 14-Jährigen war mit von der Partie. Ob die kleine Gruppe auf dem Weg zu einer Geburtstagsüberraschung für Moses war oder sich einfach nur mal die Beine vertreten wollte, ist nicht klar.

Aber auch Mama Gwyneth dachte an diesem besonderen Tag natürlich an ihren Jüngsten. Auf Instagram teilte sie mehrere coole Schnappschüsse von Moses. Dazu schrieb sie: "Dieser Junge ist der Beste und er wird heute 14. Unglaublich. Er ist der netteste junge Mann und er hat eine einzigartige Art, die Welt zu sehen und sich auszudrücken. Mosey, ich könnte nicht stolzer auf dich sein, auf jede erdenkliche Art."

Anzeige

P&P / MEGA Chris Martin und sein Sohn Moses in Malibu

Anzeige

P&P / MEGA Chris Martin mit seinem Sohn Moses

Anzeige

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow und Sohn Moses, April 2017



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de