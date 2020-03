Gwyneth Paltrow (47) und Chris Martin (43) beweisen, wie gut sich Ex-Partner verstehen können! Rund 13 Jahre waren der Hollywood-Star und der Sänger verheiratet und bekamen in dieser Zeit zwei Kinder – Apple (15) und Moses (13). Zwar scheiterte die Ehe, doch für ihren Nachwuchs halten Gwyneth und Chris bis heute zusammen. Wie freundschaftlich ihr Verhältnis ist, zeigt die Iron Man-Darstellerin mit ihrem neuen Post: Sie hat dem Coldplay-Frontmann liebevoll zum Geburtstag gratuliert!

Die 47-Jährige veröffentlichte auf Instagram ein Foto von sich, Chris und ihrem Sohn bei einem Ski-Ausflug. Dick eingepackt lächelt das Trio vor einer verschneiten Landschaft in die Kamera. Dazu schrieb Gwyneth: "Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an dieses urkomische, Freude suchende musikalische Genie, das mir den Kerl in der Mitte dort (und Apple) geschenkt hat." Mit den Worten "Wir lieben dich" beendete sie ihren Beitrag.

Gemeinsame Urlaube sind bei Gwyneth und Chris gang und gäbe. Kurz vor Weihnachten verbrachten sie mit ihren Kids und ihren neuen Partnern Brad Falchuk (49) und Dakota Johnson (30) ein paar entspannte Tage in Aspen.

Instagram / gwynethpaltrow Gwyneth Paltrow, Apple, Chris und Moses Martin

Charley Gallay / Getty Images Chris Martin und Gwyneth Paltrow 2014

Backgrid/Action Press Dakota Johnson und Chris Martin in Aspen

