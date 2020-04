Johnny Depps (56) Sohn Jack (18) ist endlich volljährig – und kommt in Sachen Attraktivität ganz nach seinem berühmten Papa. Der Hollywood-Star brachte als Fluch der Karibik-Pirat Jack Sparrow und anderen Filmrollen schon so manches Frauenherz zum Schmelzen. Und sein Sohnemann hat seine guten Gene offenbar geerbt. Ein Foto zu seinem 18. Geburtstag beweist: Aus Jack ist mittlerweile ein verdammt attraktiver, junger Mann geworden.

Seine ältere Schwester Lily-Rose (20) gratulierte ihm jetzt via Instagram – und zwar mit einem gemeinsamen Throwback-Pic, auf dem sie als Kinder in einem Fotoautomaten posen, und einem aktuellen. Statt eines süßen Kinderlächelns sticht auf dem neuen Foto jetzt eher das stahlharte Sixpack des 18-Jährigen ins Auge. Für Sis Lily bleibt er aber wohl immer "ihr kleines Baby Jackie". "Herzlichen Glückwunsch, ich liebe dich so sehr", schrieb sie in dem Beitrag.

Je älter Jack wird, desto ähnlicher sieht er seinem Vater. Wirft man einen Blick auf Fotos, die Johnny 1995 mit seiner damaligen Freundin Kate Moss (46) zeigen, fällt auf: Sein Sohnemann ist quasi sein Ebenbild. Damals war der Leinwand-Star 22 Jahre alt, also vier Jahre älter als Jack jetzt.

Anzeige

Marksman / MEGA Jack Depp in einem Supermarkt in Los Angeles

Anzeige

Instagram / lilyrose_depp Lily-Rose und Jack Depp als Kinder

Anzeige

©2006 RAMEY PHOTO Kate Moss und Johnny Depp im Jahr 1995

Findet ihr euch, dass die beiden sich ähnlich sehen? Nein, nicht wirklich! Ja, auf jeden Fall! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de