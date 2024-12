Diesen stinknormalen Job hat Johnny Depps Sohn Jack

Jack Depp (22), der gemeinsame Sohn von Johnny Depp (61) und Vanessa Paradis (51), führt ein Leben fernab des Rampenlichts. Statt in die Fußstapfen seines berühmten Vaters zu treten, hat sich der Promi-Nachwuchs für einen anderen Weg entschieden. Laut Nau.ch arbeitete Jack zwei Jahre lang als Barkeeper in einem libanesischen Restaurant in Paris, wo er Drinks mixte und in der Küche half. Vor etwa zwei Monaten verließ er das Lokal, wie der Besitzer des Restaurants gegenüber Daily Mail verriet.

Der Besitzer des Lokals verriet zudem einige Details über seinen ehemaligen Mitarbeiter: "Jack ist ein toller Typ. Er hält sich aus dem Rampenlicht heraus, hat aber hier hinter der Bar und in der Küche gearbeitet." Das Restaurant ist ein beliebter Treffpunkt für Prominente – darunter auch seine Mutter Vanessa und seine Schwester Lily-Rose (25), die ebenfalls gelegentlich hinter der Bar stand und Caipirinhas mixte. "Sie hatte immer viel Spaß dabei", fügte der Besitzer hinzu.

Jack ist das zweite Kind aus der Beziehung von Johnny und Vanessa. Während Jacks Schwester Lily-Rose seit ihrem 15. Lebensjahr in der Filmbranche erfolgreich ist, zieht Jack es vor, ein normales Leben zu führen. Freunde beschreiben ihn als bodenständig und liebenswürdig. Die Entscheidung, sich aus der Öffentlichkeit herauszuhalten, spiegelt den Einfluss seiner Mutter wider, die bereits 2007 sagte: "Ich halte sie tatsächlich von den Kameras fern, weil ich nicht möchte, dass unsere Kinder gegen ihren Willen gezwungen werden, an unserem Ruhm teilzuhaben."

Jack Depp in Paris

Getty Images Vanessa Paradis und Johnny Depp, 2004

