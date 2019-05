Wow, ist das wirklich der Sohn von Johnny Depp (55)? Schon seit einigen Monaten gerieten keine neuen Aufnahmen des ältesten Sprösslings des Fluch der Karibik-Stars und seiner Ex-Frau Vanessa Paradis (46) an die Öffentlichkeit. Der letzte Schnappschuss von Jack Depp (17): ein Selfie mit seiner Tante Alysson Paradis (34) im Mai 2018. Doch nun geriet der 17-Jährige bei einem Shoppings-Ausflug in Los Angeles den Paparazzi vor die Linse – und John ist kaum wiederzuerkennen!

Das Paparazzi-Foto entstand in einem Supermarkt in Los Angeles. Scheinbar unbemerkt schlendert der Teenie mit ein paar Snacks im Arm durch die Gänge. Für den kurzen Futter-Stopp warf sich John in ein bequemes Outfit: eine rote Mütze, ein dunkelblauer Strickpullover und eine braune Kordhose. Seinem Gesichtsausdruck nach zu urteilen, schien Jack den Fotografen nicht bemerkt zu haben.

Viel wurde über den jungen Mann in der Vergangenheit nicht berichtet. Im Juni 2018 gab allerdings das Fernbleiben seiner Mutter bei ihrer Filmpremiere zu "Messer im Herz" in Paris allen Grund Sorgen: Damals hatte die 46-Jährige den Termin laut Public platzen lassen, weil ihr Sohn "ernsthafte gesundheitliche Probleme" gehabt hatte. Schaut man sich die aktuelle Paparazzi-Aufnahme an, scheint es Jack aber inzwischen wieder sehr gutzugehen.

Instagram: Alysson Paradis Jack Depp und seine Tante Alysson Paradis

Anzeige

Getty Images Johnny Depp, Schauspieler

Anzeige

TeamB / Splash News Vanessa Paradis bei der Modenschau von Chanel in Paris

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de