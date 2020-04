Elf Jahre lang stand Sarah Hyland (29) für die erfolgreiche Sitcom Modern Family vor der Kamera. Am Mittwochabend flimmerte das Finale über die US-Fernsehbildschirme – das Ende einer Ära. Nach über einem Jahrzehnt haben die Serien-Stars nun plötzlich sehr viel Zeit. Haley-Darstellerin Sarah weiß schon ungefähr, was sie damit anstellen will – auf der faulen Haut liegen steht für sie jedenfalls nicht auf dem Plan!

"Sarah glaubt ganz fest daran, dass nur der Himmel das Limit ihrer Karriere nach 'Modern Family' ist", beteuert ein Bekannter der 29-Jährigen gegenüber Hollywood Life. Natürlich genieße Sarah zunächst ein wenig Freizeit, lange wolle sie die Beine jedoch nicht hochlegen. "Sie ist finanziell abgesichert und müsste eigentlich nicht mehr arbeiten, aber sie will ihre eigenen Shows an den Start bringen und in Filmen mitspielen, die sie glücklich machen", verrät der Insider weiter.

Doch nicht nur beruflich soll es für Sarah weitergehen: Auch privat steht ein großer Schritt an! Die New Yorkerin wolle ihrem Verlobten Wells Adams (35) endlich das Jawort geben. Immerhin hielt der Reality-Star schon im Juli 2019 um die Hand der Schauspielerin an – für die Planung ihrer ganz persönlichen Traumhochzeit dürfte das Paar nun jede Menge Zeit haben.

Getty Images Sarah Hyland bei einer Pressekonferenz für "Modern Family", Mai 2014

Instagram / sarahhyland Reality-Star Wells Adams und Schauspielerin Sarah Hyland

Instagram / sarahhyland Wells Adams und Sarah Hyland in Paris, Februar 2020



