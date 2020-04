Hängt Kourtney Kardashian (40) etwa noch immer an ihrem Ex Scott Disick (36)? Die beiden Reality-TV-Stars waren von 2006 bis 2015 ein Paar, aus der Beziehung gingen drei Kinder hervor: Mason (10), Penelope (7) und Reign (5). Während Scott mittlerweile aber mit Model Sofia Richie (21) liiert ist, geht Kourtney weiterhin solo durchs Leben. Hat die Unternehmerin ihren Ex etwa noch immer nicht losgelassen? Ihre Schwester Kendall Jenner (24) hat dazu eine ganz klare Meinung.

Obwohl Scott und Kourtney seit fünf Jahren getrennte Wege gehen, ist das Liebes-Aus bei den Kardashians immer noch ein Gesprächsthema. In der Keeping up with the Kardashians-Folge am vergangenen Donnerstag äußerte Kendall ihre Gedanken zu der Trennung sogar gegenüber Scott und Schwester Khloe (35). Sie sei überzeugt davon, dass Kourtney sich noch nicht richtig mit der Trennung auseinandergesetzt habe: "Ich denke, dass sie die ganze Geschichte komplett fertig gemacht hat."

Nach dem Beziehungs-Aus mit Scott war Kourtney zwar mit dem Männermodel Younes Bendjima (26) liiert. Die Li­ai­son war aber nach nur einem Jahr schon wieder vorbei, die beiden trennten sich im August 2018. Seitdem ist sie Single.

Getty Images Kendall Jenner im Februar 2020

Getty Images Scott Disick, TV-Star

Getty Images Kourtney Kardashian, Reality-Star



