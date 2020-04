Für Klaudia Giez (23) hatte die Zeit bei Germany's next Topmodel nicht nur positive Seiten! 2018 nahm das Model an der 13. Staffel der Castingshow teil. Dabei schaffte es die Beauty sogar unter die Top Ten der Kandidatinnen, doch der Druck und ihr Heimweh stiegen von Tag zu Tag an. Gegenüber Promiflash verrät die ehemalige GNTM-Teilnehmerin jetzt, dass sie sich am Ende sogar über ihren Rauswurf gefreut habe!

"Kurz bevor ich rausgeflogen bin, das war die härteste Zeit für mich, weil ich einfach nicht mehr konnte", erzählt Klaudia im Interview. Während ihrer Teilnahme hätten sich einige Emotionen angesammelt: "Ich hab an freien Tagen dann manchmal auch einfach nur geweint." Die Laufstegschönheit habe ihre Familie und Freunde so sehr vermisst, dass sie sich psychisch am Ende fühlte und unbedingt wieder zurück nach Berlin wollte.

"Irgendwann war ich mit den Kräften so am Ende, dass ich nicht mehr konnte", erinnert sich Claudia. In der darauffolgenden Entscheidung musste sie schließlich ihre Koffer packen, doch ihr Ziel, unter die zehn besten Teilnehmerinnen zu kommen, war ohnehin schon erreicht. "Der Rauswurf kam für mich ganz gelegen", gibt die 23-Jährige zu. Statt Tränen zu vergießen, habe sie sich über ihre Rückkehr in die Heimat gefreut.

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez im April 2020

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez im März 2020

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez im März 2020



