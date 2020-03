Eigentlich läuft es für Klaudia Giez (23) aktuell richtig gut. Die ehemalige Germany's next Topmodel-Kandidatin startet nicht nur beruflich voll durch, auch privat hat sie ihr Glück gefunden. Mittlerweile sind sie und ihr Partner Felipe Simon sogar verlobt. Gesundheitlich geht es dem Model allerdings momentan nicht so gut. Mit Promiflash hat Klaudia nun über ihre Sorgen und eine mögliche Auszeit gesprochen.

"Beruflich kann ich mich nicht beschweren, auch privat ist alles super mit meinem Verlobten. Aber ich muss einfach auch mal auf mich achten", versuchte die 23-Jährige im Interview mit Promiflash ihre Gefühle in Worte zu fassen. In den vergangenen Wochen hatte es Klaudia tatsächlich das eine oder andere Mal heftig erwischt – das entging auch ihrer Community nicht: "Ich hatte so viele schlaflose Nächte, ich habe die ganze Zeit Kopfschmerzen, ich bin die ganze Zeit krank und so kann es einfach nicht weitergehen. Ich brauche halt wirklich mal Erholung."

Gesundheit ist das A und O – deshalb denkt die Ex-Dancing on Ice-Kandidatin schon länger über eine Pause nach. "Ich bin mir sicher, dass ich mir die Zeit nehmen werde, auch wenn es erst im Sommer ist, um erst einmal durchzuatmen, um mich wiederzufinden und zu wissen: Wo möchte ich überhaupt hin", erklärte Klaudia weiter.

Instagram / hallofelipe Klaudia Giez im Dezember, 2019

Actionpress/ Nicole Kubelka / Future Image Klaudia Giez mit ihrem Verlobten Felipe Simon, September 2019

Instagram / klaudiagiez Klaudia Giez im Dezember 2019



