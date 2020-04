Hilaria Baldwin (36) plaudert aus dem Nähkästchen! Anfang der Woche begeisterte die Frau von Alec Baldwin (62) mit diesen süßen Neuigkeiten: Nachdem sie im vergangenen Jahr zwei Fehlgeburten erlitt, erwartet sie nun wieder ein Baby! Die ehemalige Fitnesstrainerin und der Schauspieler könnten daher kaum glücklicher sein. Doch wann wird ihr fünftes Kind eigentlich das Licht der Welt erblicken? Jetzt verrät Hilaria ein paar Details zu ihrer Schwangerschaft!

Im Interview mit Us Weekly enthüllte die Beauty, dass der voraussichtliche Geburtstermin im September ist. Somit befindet sich Hilaria aktuell ungefähr im vierten Monat. "Ich fühl mich jeden Tag dicker und schwerer", meinte die werdende Fünffach-Mama. Bis auf die Morgenübelkeit könne sie aber über keine Schwangerschaftsbeschwerden klagen. "Ich habe nicht mal Lust auf dieses ungesunde Zeug", schilderte die 36-Jährige. Dabei würde Alec gerne mal den Held spielen und mitten in der Nacht aufbrechen, um ihr etwas zu kaufen. "So macht das gar keinen Spaß", witzelte sie weiter.

Vor allem der älteste Spross des Paares, Carmen (6), kann es offenbar kaum erwarten, noch ein Geschwisterchen zu bekommen. Ihre Brüder Rafael (4), Leonardo (3) und Romeo (1) hingegen hätten die Neuigkeiten einfach mit den Worten "Oh, cool" kommentiert, erzählte Hilaria. Freut ihr euch schon auf weitere Einzelheiten zum Baby? Stimmt ab!

Jamie McCarthy/Getty Images Hilaria und Alec Baldwin im Februar 2020

Instagram / hilariabaldwin Hilaria und Alec Baldwin

Instagram / hilariabaldwin Alec und Hilaria Baldwin mit ihren Kindern



