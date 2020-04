Bekommt Baby Archie bald ein Geschwisterchen? So lauten zumindest die Gerüchte, die im Netz umherschwirren. Diese freudige Botschaft würde allerdings nicht zu der kürzlich angekündigten Familienplanung von Prinz Harry (35) und Herzogin Meghan (38) passen. Die beiden wollten sich mit weiterem Nachwuchs Zeit lassen und erst einmal ihr Familienglück genießen. Kommt jetzt doch alles anders als geplant? Ein Royal-Insider hat sich nun zu diesen Spekulationen geäußert.

Meghan sei schwanger, und das Baby würde noch dieses Jahr kommen, enthüllte die Quelle gegenüber dem amerikanischen OK!-Magazin. Laut dem Insider sei das auch der Grund für den Umzug nach Los Angeles. Meghan wolle den Nachwuchs in ihrer Heimat aufziehen und gleichzeitig der britischen Presse entkommen. "Die Geburt von Archie hat die beiden sehr glücklich gemacht, deshalb brennen sie darauf, dieses Gefühl noch einmal zu erleben", so der Promi-Experte. Er ist überzeugt davon, dass es keinen "besseren Zeitpunkt" als jetzt geben wird. Meghan und Harry halten sich zu solchen Gerüchten natürlich nach wie vor bedeckt – ob es also stimmt, ist unklar.

Das ist nicht das erste Mal, dass eine erneute Schwangerschaft bei Meghan vermutet wird: Bereits im vergangenen Januar deuteten die Moderatoren Samantha Armytage (43) und David Koch der australischen Frühstücksfernsehen-Show Sunrise, Meghans Grinsen als Indiz für eine zweite Schwangerschaft. "Sie strahlt! Ich denke, sie hat wieder dieses besondere Strahlen", jubelte David damals.

Splash News Herzogin Meghan im März 2020

Splash News Prinz Harry und Herzogin Meghan in London im März 2020

Splash News Herzogin Meghan und Prinz Harry in London im März 2020



