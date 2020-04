Seit über einer Woche wohnt Herzogin Meghan (38) in Los Angeles, doch ihre Mama hat sie noch nicht gesehen. Anfang April sind sie und ihr Ehemann Prinz Harry (35) ganz offiziell von ihren royalen Pflichten zurückgetreten und daraufhin sofort umgezogen. Nach einem kurzen Zwischenstopp in Kanada entschied sich die kleine Familie, in L.A. sesshaft zu werden, der Heimatstadt der Herzogin. Trotzdem ist es noch nicht zu einem Treffen mit ihrer Mutter Doria Ragland gekommen.

Die Distanz ihrer Häuser betrage nur knapp 16 Kilometer. Wie ein Insider gegenüber The Sun berichtete, habe Meghan wegen der Nähe zu ihrer Mutter nach Kalifornien ziehen wollen. Aufgrund der globalen Krise und Dorias Alter muss die Herzogin momentan jedoch Abstand halten. "Sie benutzen täglich WhatsApp und FaceTime, um miteinander zu kommunizieren. Aber das ist natürlich nicht das Gleiche", gab die Quelle preis.

Für Mutter und Tochter ist es vermutlich besonders schwer, so nah beieinander zu wohnen und sich nicht begegnen zu dürfen. Ihre Beziehung gilt als sehr innig. Bei Meghans Hochzeit mit Prinz Harry im Mai 2018 war Doria gerührt und stolz auf ihre Tochter. Auch nach dem royalen Rücktritt möchte sie weiter ihren Rücken stärken.

