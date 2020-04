Süßer geht es wohl kaum! Regelmäßig teilt Khloe Kardashian (35) stolz Videos und Schnappschüsse ihrer Tochter True (1) im Netz und begeistert damit zahlreiche Fans. Auch jetzt lassen neue Clips der Kleinen die Herzen der User höher schlagen. Der Grund: Die Aufnahmen, die Mama Khloe nun veröffentlicht, zeigen das Mädchen von einer ganz anderen Seite. Nur selten sah man True mit offenen Haaren – bis jetzt!

Khloe scheint eine Vorliebe dafür zu haben, ihrer Tochter süße Zöpfe zu machen. Und tatsächlich trägt die fast Zweijährige auf Bildern die Haare in der Regel zusammengebunden. In seiner Instagram-Story macht der Reality-TV-Star jetzt allerdings eine Ausnahme und präsentiert der Community Trues beachtliche Lockenpracht. Die Kleine sieht mit ihrer Mähne einfach niedlich aus – ob die Follower das Mädchen nun wohl öfters so natürlich zu sehen bekommen?

Wahrscheinlich hat True die Locken von ihrem Vater Tristan Thompson (29) geerbt – schon des Öfteren stellten Fans der Familie verblüfft fest, wie ähnlich sich Papa und Tochter sehen. "Oh mein Gott, ihr seht wirklich aus wie Zwillinge", lautete zum Beispiel ein Kommentar unter einem gemeinsamen Foto der zwei.

Instagram / khloekardashian True Thompson, Tochter von Khloe Kardashian

Instagram / khloekardashian True Thompson

Instagram / realtristan13 Tristan Thompson mit seiner Tochter True

