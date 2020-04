Mischa Mayer spricht über seine Body-Transformation! 2019 nahm der Tattoo-Fan an Love Island teil. Seine große Liebe fand er in der Kuppelshow zwar nicht, dafür gewann er zahlreiche weibliche Fans dazu! Denn bereits in der Show präsentierte der Brandschutzmonteur seinen enthaarten und durchtrainierten Body. Mittlerweile hat er sogar noch mal 20 Kilogramm mehr Muskelmasse antrainiert. Doch wie wurde Mischa eigentlich zum Muskelmann?

Im Promiflash-Interview verriet der Fitness-Fan jetzt: "Im Alter von zwölf bis dreizehn hatte ich diese schwere Zeit mit dem Übergewicht." Und das, obwohl Mischa immer aktiv und sportlich gewesen sei. In seinem Fußball-Verein hätten die Kicker dann die Möglichkeit gehabt, umsonst in einem Fitnessstudio zu trainieren. Das Gym zu besuchen, habe Mischa sich zunächst aber nicht getraut. "Ich war sehr schüchtern früher. [...] Irgendwann nahm ich allen Mut zusammen und hab das Studio betreten, habe schnelle Erfolge erzielt, welche auch meinen Freunden aufgefallen sind – das war der Schlüssel zum Ziel", plauderte der 108-Kilo-Mann aus. Danach habe sein Selbstbewusstsein sich von Woche zu Woche gesteigert und er sei immer disziplinierter geworden.

Seine Trainingserfolge teilt der 28-Jährige gerne mit seiner Community – aber nicht, um anzugeben. Gegenüber Promiflash betonte Mischa: "Der primäre Grund, warum ich es so öffentlich mache, ist: Weil ich der Welt zeigen will, das alles möglich ist. Jeder kann es schaffen!" Mit seinen Bildern wolle er andere Menschen motivieren.

Privat Ex-"Love Island"-Kandidat Mischa, 2020

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / betonmischaaaa Mischa Mayer im April 2020



