Was ist Sebastian Pannek (33) zugestoßen? Der einstige Bachelor zeigt sich gerne mal mit freiem Oberkörper. Ob auf Urlaubsfotos, professionellen Schnappschüssen oder auch in seinen Storys im Netz: Das Model präsentiert häufig seine stählernen Muckis. Aufmerksamen Fans dürfte dabei jedoch eines auffallen: Basti hat an seiner rechten Schulter eine Narbe. Woher diese wohl stammt, lässt seine Community rätseln – bis jetzt!

In seiner Instagram-Story verrät der 33-Jährige: Er habe sich früher beim Fußball verletzt. "Da war ich ungefähr 19, habe in der A-Jugend Bundesliga gespielt und habe mir die Schulter mehrfach gebrochen." Sebastian musste operiert werden – einen "relativ großen Eingriff" über sich ergehen lassen – und sich anschließend eineinhalb Jahre schonen, worauf der Traum vom Profi-Kicker geplatzt sei. "Fußball ade, Karriere am Nagel", fasst der Verlobte von Angelina Heger (28) die Ereignisse kurz und knapp zusammen.

"Die Narbe erinnert mich auf jeden Fall immer an diese Zeit", erklärt der leidenschaftliche Torjäger weiter. Doch Basti scheint sich mit seinem Schicksal abgefunden zu haben und gibt sich optimistisch: "Ich bin froh, dass das mit dem Sport jetzt noch so gut klappt."

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek im Dezember 2019

Collage: Instagram-Story Collage: Sebastian Pannek zeigt seine Narbe

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek im November 2018



