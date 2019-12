Wenn sich einer oberkörperfrei zeigen kann, dann ist es Sebastian Pannek (33)! Der Sport-Liebhaber, der schon sein eigenes Fitness-Buch herausbrachte, lässt sich auch im Winter nicht gehen. Ein Sixpack gibt es bei dem einstigen Bachelor das ganze Jahr über zu sehen. Immer wieder versorgt der Liebste von Angelina Heger (27) seine Follower mit Bildern, die sie zum Schwitzen bringen dürften. Weihnachtliche Schnappschüsse? Die bekommt man auf Bastis Account nicht zu sehen!

Auf Instagram scherzt der Muskelmann: "Eigentlich wollte ich ein weihnachtliches Bild mit Mütze posten, aber das hier passt aktuell noch besser zu den Temperaturen." Dazu veröffentlichte er ein Foto, das ihn nur mit einer Sporthose bekleidet zeigt. Derartige Bilder entdeckt man in Sebastians Feed in letzter Zeit häufiger. Wohl nicht zuletzt, weil der Dortmunder gerade erst einen sonnigen Urlaub mit seiner Angelina in Dubai verbrachte. Mütze und Schal brauchte man dort wohl kaum.

Mit seinem nackten Oberkörper erlaubt sich Basti immer mal wieder einen Spaß. So stellte er erst kürzlich eine Collage von sich und seiner schwangeren Freundin online. Die beiden inszenierten sich darauf in ähnlicher Pose und brachten ihre Follower mit einem echten und einem Fake-Babybauch zum Lachen.

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek in Dubai, Dezember 2019

Anzeige

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek im Dezember 2019

Anzeige

Instagram / sebastian.pannek Angelina Heger und Sebastian Pannek

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de