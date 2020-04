Pink (40) und ihre Familie scheinen ihre Infektion mit dem Coronavirus endgültig überstanden zu haben! Vor wenigen Tagen hatte die Sängerin offenbart, dass sie und ihr Sohn Jameson (3) an Covid-19 erkrankt waren. Ihr Mann Carey Hart (44) und ihre Tochter Willow (8) waren hingegen verschont geblieben. Ein weiterer ärztlicher Test hatte dann aber für Erleichterung gesorgt, denn das Ergebnis war negativ ausgefallen. Nun tollen Pinks Kinder auch wieder quickfidel durch die Gegend!

Papa Carey teilte kürzlich ein paar Aufnahmen auf Instagram, die zeigen, dass Jameson und Willow putzmunter sind. Gemeinsam erklimmen sie eine Kletterwand und cruisen auf kleinen Fahrrädern durch eine Halle. Vor allem der Vierjährige wirkt nach der Krankheit wieder fit und versucht, mit seiner großen Schwester mitzuhalten. Auch Pink veröffentlichte einen knuffigen Schnappschuss, auf dem sich die Achtjährige mit Händen und Füßen an einer Backsteinwand hochstemmt.

Vor allem Jameson beim Spielen zu sehen, erleichtert viele Fans der Familie. Denn Pink hatte erklärt, dass gerade ihr jüngster Spross mit der Krankheit zu kämpfen gehabt habe. "Es gab viele Nächte, in denen ich geweint habe, und ich habe so viel gebetet wie nie zuvor in meinem Leben", hatte die Musikerin zugegeben.

Anzeige

Instagram / hartluck Jameson Moon Hart im April 2020

Anzeige

Instagram / pink Willow Hart im April 2020

Anzeige

Instagram / pink Sängerin Pink und ihr Sohn Jameson im April 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de