Heiko Lochmann (20) ist im Turtel-Modus! Vergangenen Herbst überraschte der Musiker seine Community mit einem Liebesgeständnis: Er hat eine Freundin – und das schon seit einiger Zeit! Viel bekannt ist über die Beziehung der beiden nicht, da Heiko Wert auf sein Privatleben legt. Hin und wieder lässt er sich aber doch zu einem Foto mit seiner Freundin Steffi hinreißen. Nun überraschte der Twin von Roman Lochmann (20) seine Fans mit neuen verliebten Bildern!

"Zeit für Rückblicke" schrieb der "Bruder vor Luder"-Darsteller auf Instagram und veröffentlichte dazu mehrere Pics mit seiner Liebsten – darunter ein Schnappschuss aus einem gemeinsamen Urlaub und ein Kuss-Foto. Eine andere Aufnahme zeigt außerdem ein selbst gemaltes Bild: Hand in Hand stehen Heiko und Steffi darauf auf den Malediven am Strand. In den Kommentaren verriet der 20-Jährige dann, dass seine Freundin das Bild gezeichnet habe.

Seine Fans gönnen dem Sänger sein Glück! Ihre Freude drückten sie nicht nur mit zahlreichen Likes aus, sondern auch mit liebevollen Worten für das Paar. "Oh nein, wie süß!", schrieb nur ein User unter der Bilderreihe. Freut ihr euch auch so über die neuen Pics von Heiko und seiner Freundin? Verratet es in unserer Umfrage.

Instagram / heikolochmann Heiko Lochmann und seine Freundin im Urlaub

Instagram / heikolochmann Bild von Heiko Lochmanns Freundin Steffi

Instagram / heikolochmann YouTube-Star Heiko Lochmann und seine Freundin



