Das kann Kathrin Menzinger (31) nicht auf sich sitzen lassen! Bei Let's Dance legen die Profitänzerin und ihr Promi-Partner Tijan Njie (28) eine heiße Performance nach der anderen hin. Zum ersten Mal überhaupt konnte die Blondine kürzlich sogar die vollen 30 Jurypunkte für einen Jive einheimsen. Dass die Chemie auf dem Tanzparkett zwischen den beiden stimmt, dürfte keinem entgangen sein. Jetzt vermutet Ex-Teilnehmerin Evelyn Burdecki (31) allerdings, dass zwischen den beiden mehr laufen könnte. Diese Aussage bringt Kathrin auf die Palme.

"Ich muss was loswerden: Evelyn, wie kannst du nur? Zu sagen, dass es bei einem Tanz knistert, ist eine Sache – dann haben wir unseren Job richtig gemacht. Aber zu sagen, dass da doch was läuft, wenn du genau weißt, dass ich einen Freund habe", ärgert sich die Tänzerin in ihrer Instagram-Story. Auch wenn es ihr eigentlich egal sei, was andere von ihr denken und nur ihr Freund Max Boas ihr vertrauen müsse, findet sie es total unangebracht, dass die 31-Jährige solche Gerüchte in Umlauf bringt. Erst vor wenigen Wochen hätte sie Evelyn persönlich davon berichtet, dass sie auf Wolke siebe schwebe.

Ihrem Liebsten macht es unterdessen überhaupt nichts aus, dass sich Kathrin und Tijan für die perfekte Choreo schon mal ziemlich nahekommen müssen. "Ich wollte meinem Baby-Girl zu ihrem atemberaubenden, umwerfenden Auftritt bei 'Let's Dance' gratulieren. Ich bin so stolz auf dich, Baby. Das war wirklich der absolute Wahnsinn, Leute", freute er sich Ende Februar überschwänglich über den Auftritt der Tänzerin.

Instagram / kathrin_menzinger Kathrin Menzinger und Tijan Njie bei "Let's Dance"

Getty Images Tijan Njie und Kathrin Menzinger bei "Let's Dance"

Instagram / maxboas Kathrin Menzinger und Max Boas



