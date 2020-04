Kim Kardashian (39) machte in den vergangenen Wochen vor allem mit einer Sache Schlagzeilen: Einem heftigen Streit. Ein Zoff zwischen Kim und ihrer älteren Schwester Kourtney (40) eskalierte so heftig, dass er in einer handfesten Prügelei endete. Dass das eine Ausnahme war und zwischen den Kardashian-Jenners normalerweise Harmonie herrscht, bewies Kim jetzt im Netz: Sie postete einige coole Throwback-Bilder von sich und ihren Geschwistern.

Am 10. April wurde weltweit der "Tag der Geschwister" gefeiert. Zu diesem Anlass teilte die 39-Jährige jetzt einige coole Erinnerungen mit ihren Instagram-Followern. Dazu gehörten ein Teenie-Schnappschuss mit Kourtney und Khloe (35) im Leo-Pyjama, ausgelassene Partybilder mit allen Schwestern und einige Glamour-Pics, auf denen Kim mit den beiden Jüngsten im Bunde Kendall (24) und Kylie (22) posiert.

Auch mit ihrem Bruder Rob (33) teilte die Vierfachmama einige Aufnahmen – und die haben geradezu Seltenheitswert. Der einzige Kardashian-Jenner-Sohn zog sich nämlich schon vor einiger Zeit aus der Öffentlichkeit zurück.

Instagram / kimkardashian Kylie Jenner, Khloe Kardashian, Kendall Jenner und Kim Kardashian

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian und Kendall Jenner

Instagram / kimkardashian Rob und Kim Kardashian



