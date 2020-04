Süßes Foto-Update von Angelina Heger (28) und Sebastian Pannek (33)! Die beiden werdenden Eltern lieferten sich jüngst einen Social-Media-Kampf mit Jan Leyk (35). Dieser hatte zuvor das Posting-Verhalten der Schwangeren kritisiert. Mittlerweile scheint bei den ehemaligen Der Bachelor-Stars wieder Ruhe eingekehrt zu sein und die beiden bereiten sich weiter auf die Geburt vor. Jetzt gaben die zwei sogar einen neuen Liebeseinblick mit guter Sicht auf Angelinas wachsende Babykugel.

Auf Instagram veröffentlichte der einstige Rosenkavalier nun ein Foto mit seiner schwangeren Liebsten. Auf dem Bild sieht man Sebastian auf der Couch sitzen und seine Angelina liegt auf ihm, mit dem Kopf auf seiner Brust. Dabei hält die Influencerin behutsam ihren Babybauch in den Händen. "Träumen", kommentierte Basti schlicht den Bildbeitrag. In den Kommentaren schrieb seine Verlobte dazu: "Meine kleine Familie." Es scheint ganz so, als würde das Paar die Zeit der Schwangerschaft in vollen Zügen genießen.

Obwohl es sich um Angelinas erste Schwangerschaft handelt, fürchtet die Blondine die Entbindung nicht. "Ich gehe einfach so enorm positiv in die Geschichte rein, dass ich keine Angst habe, dass es schmerzhaft wird", offenbarte sie jüngst in einem Video.

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek und Angelina Heger im März 2020

Instagram / sebastian.pannek Sebastian Pannek, Influencer

Instagram / angelinaheger Angelina Heger, Influencerin

