Angelina Heger (28) blickt der Geburt ihres Kindes freudig entgegen! Die TV-Beauty und ihr Verlobter Sebastian Pannek (33) erwarten gerade ihren ersten Nachwuchs. Seit der Baby-Verkündung gibt sie ihren Fans regelmäßig Updates über ihre Schwangerschaft und mittlerweile befindet sie sich im achten Monat. Der Entbindung blickt die ehemalige Bachelor-Kandidatin ohne Angst entgegen. Und im Netz macht sie nun klar, wie sehr sie sich auf ihre Mutterrolle freut!

Auf Instagram teilte Angelina vor Kurzem ein neues Foto ihres Babybauchs. In Unterwäsche und mit einem Blumenkranz in den Haaren schaut sie in die Kamera, während eine Hand auf ihrer Wölbung ruht. "Stolze, zukünftige Mama", schreibt sie zu dem Schnappschuss. Im Vergleich zu den ersten Bildern ist der Babybauch der Influencerin ein gutes Stück gewachsen. Den genauen Geburtstermin behält das Paar allerdings für sich.

Den Grund für die Heimlichtuerei hat die 28-Jährige vor Kurzem in ihrer Story offenbart: "Diese Frage kommt immer wieder, aber ich beantworte sie auch gern immer wieder, dass wir den Entbindungstermin nicht nennen werden. Der Kleine entscheidet ganz allein, wann er das Licht der Welt erblicken möchte." Dieses Detail gehe nur Sebastian und Angelina etwas an.

Instagram / sebastian.pannek Angelina Heger und Sebastian Pannek

Instagram / angelinaheger Angelina Heger im März 2020

Instagram / angelinaheger Sebastian Pannek und Angelina Heger im Juli 2019



