Das Nichtstun zeigt seine Auswirkungen! Schon Ende März musste Michael Wendler (47) zugeben, dass die aktuelle Situation in Deutschland und dem Rest der Welt sich negativ auf seine Finanzen auswirkt. Weil das derzeitige Kontaktverbot auch mit sich zieht, dass sämtliche Konzerte abgesagt werden müssen, hat der Schlagerstar keine Gigs und ist deshalb finanziell von seiner Freundin Laura Müller (19) abhängig. Während die Beauty für Let's Dance die Hüften kreisen lässt, relaxed ihr Liebster – und das hat Folgen: Der Musiker hat bereits ordentlich zugelegt.

"Ich habe jetzt schon 5 Kilo zugenommen", verriet der 47-Jährige bei der TV-Sendung Ostern mit dir!. Er selbst findet das allerdings gar nicht schlimm und ist sogar ein bisschen stolz auf seine neuen Couch-Pfunde. Und auch die Brünette scheint kein Problem mit der Gewichtszunahme ihres Partners zu haben. Doch woran liegt es überhaupt, dass Michael seine Fitness derzeit so vernachlässigt? Er hat die passende Erklärung parat: "Ich tue nichts und sie macht die ganze Arbeit."

Dass der Wahlamerikaner derzeit aber nicht von Auftritt zu Auftritt eilen muss, dürfte vor allem für die Hochzeitsplanungen des zukünftigen Ehepaares ziemlich von Vorteil sein. Erst kürzlich hatte Michi verraten, dass er seiner Laura noch in diesem Jahr das Jawort geben will. Auch wenn der Antrag noch ein wenig auf sich warten lassen müsse, stecken die beiden derzeit schon mitten in den Vorbereitungen.

Getty Images Laura Müller und Christian Polanc bei "Let's Dance" 2020

Getty Images Laura Müller und Michael Wendler bei "Let's Dance" 2020

Instagram / wendler.michael Michael Wendler und Laura Müller im Februar 2020



