Jessica Fiorini meldet sich mit einem ungewohnten Anblick im Netz! Normalerweise kennt man die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin mit langer Wallemähne. Wann immer man die Schweizerin auf Events trifft oder sie sich auf ihren Social-Media-Kanälen präsentiert, dürfen ihre Extensions nicht fehlen. Doch schon in den vergangenen Wochen hatte Jessi ihre Haarverlängerung deutlich kürzer getragen als bisher gewohnt. Jetzt verzichtete die Schönheit erstmals komplett auf ihre Fake-Mähne.

Auf Instagram berichtet die ehemalige Love Island-Teilnehmerin, dass sie und BFF Dijana Cvijetic sich ihre Tape-Verlängerungen entfernt haben. "Vor allem, wenn man die Extensions rausnimmt, hat man meistens keinen richtigen Schnitt mehr drin", erklärt Jessica. Aus diesem Grund verpassten sich die Reality-Damen kurzerhand eine neue Frise – mit Hilfe einer Friseur-Freundin, die per Videochat zugeschaltet wurde. Beide TV-Beautys tragen nun einen blonden Bob-Schnitt.

Auch Dijana meldet sich auf ihrer Seite zum neuen Look und richtet sich direkt an ihre Fans: "Ich bin so überwältigt von eurem Feedback." Tatsächlich kommt sowohl Jessis Umstyling als auch Dijanas neue Haarlänge bestens bei den Followern an. Wie findet ihr die Frisuren? Stimmt ab!

Instagram / itsjessicafiorini Dijana Cvijetic und Jessica Fiorini, Influencerinnen

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic, Reality-Star

Instagram / deeanaofficial Ex-"Love Island"-Beauty Dijana



