Damit hatte keiner gerechnet: Das skandalöse Finale von Der Bachelor überraschte nicht nur die Finalistinnen Wioleta Psiuk und Diana Kaloev, auch die Zuschauer waren verblüfft. Der diesjährige Rosenkavalier Sebastian Preuss (29) entschied sich am Schluss gegen die beiden Damen und vergab in der letzten Nacht keine Rose. Somit verließ er das Reality-Format ohne Traumfrau. Gegenüber Promiflash offenbart die Ex-Kandidatin Jessica Fiorini jetzt pikante Details zur Sendung.

Ganz so erstaunt, wie das TV-Publikum war Jessica bei der Ausstrahlung des Finales scheinbar nicht. "Mir wurde das schon ziemlich am Anfang gesagt, da die internen Leute viel zu viel ausplaudern", offenbart die Influencerin im Promiflash-Interview über die Abläufe hinter der Kamera. War der Ablauf der letzten Nacht der Rosen also von der Produktionsfirma geplant? Laut dem Ex-Bachelor-Girl hätte der Sender für die zehnte Staffel etwas ganz Spezielles haben wollen. Aus ihren Erfahrungen am Set schließt sie: "[...] da lag das schon fast auf der Hand."

Auch Wioleta, eine von Sebastians Finalistinnen, sei aufgefallen, dass sich das Produktions-Team sehr auffällig verhalten hatte. Beim traditionellen großen Wiedersehen reagierten aber sowohl Wioleta, als auch Diana emotional.

