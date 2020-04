Die Beziehung von Märtha Louise von Norwegen (48) steht noch immer in den Schlagzeilen! Im vergangenen Mai hatte die skandinavische Prinzessin ihre Liebe zu Durek Verrett in die Öffentlichkeit getragen. Besonders der Beruf ihre neuen Lovers entfachte Diskussionen: Der 45-Jährige ist Schamane – keine allzu häufige Tätigkeit in royalen Kreisen. Wie sich der spirituelle US-Amerikaner wohl mit Märthas königlicher Familie versteht?

Schon zu Beginn der unkonventionellen Romanze hatte es Gerüchte gegeben, dass die norwegischen Blaublüter nicht besonders angetan von Märthas Liebstem seien. Das entspreche jedoch ganz und gar nicht der Wahrheit, wie Derek jetzt im Interview mit Bunte verraten hat: "Die Familie und ich kommen bestens miteinander aus!"

In dem Gespräch betonte der Heiler außerdem, wie verliebt er in die schöne Prinzessin sei: "Märtha ist meine Traumfrau, ich könnte mir ein Leben ohne sie nicht mehr vorstellen!" Auch eine Hochzeit mit ihr komme für ihn infrage. Hättet ihr gedacht, dass die Königsfamilie ihn akzeptiert? Stimmt ab!

Instagram / iam_marthalouise Durek Verrett und Märtha Louise von Norwegen im August 2019

TERJE PEDERSEN/AFP/Getty Images Prinz Haakon und Prinzessin Ingrid Alexandra von Norwegen

Getty Images Durek Verrett und Märtha Louise von Norwegen in Marbella, August 2019



