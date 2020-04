Yeliz Koc (26) kann Oliver Pochers (42) Aussage kaum nachvollziehen! Vor einigen Wochen hatte sich die einstige Bachelor-Kandidatin mit einer überraschenden Geschichte aus ihrer Jugend an die Öffentlichkeit gewandt. Laut eigener Aussage soll sie als 18-Jährige mit Oli geknutscht haben. Der Comedian hingegen streitet den vermeintlichen Kuss ab. Im Netz meldete sich die Beauty jetzt erneut zu Wort und zeigte sich von Olis Verhalten enttäuscht.

"Es ärgert mich so, dass man da lügen muss", erklärte Yeliz in ihrer Instagram-Story. Es gebe ihrer Meinung nach nur drei Gründe, weshalb Oli behauptet, dass der Kuss nie stattgefunden hat. Entweder habe er den Vorfall vergessen oder ihn verheimlicht, weil er zu dieser Zeit eine Freundin hatte, oder Yeliz' damaliges Alter spiele eine Rolle. "Aber dass er es nicht mehr weiß, kann ich mir am wenigsten vorstellen", verriet die Influencerin. Sie sei sich sogar sicher, dass sich der Komiker an die Story erinnere.

Dabei hätte die Begegnung laut Yeliz auch ganz anders enden können: "Wenn ich gewollt hätte, dann wäre damals auch mehr passiert!" Wie Oli heute mit der Geschichte umgeht, könne die 26-Jährige hingegen nicht verstehen. Nach der Bekanntgabe habe der 42-Jährige ihrem Freund Johannes Haller (32) sogar eine Nachricht mit einem angewiderten, sich übergebenden Emoji zukommen lassen, in der er schrieb: "Da war nie ein Kuss!"

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, ehemalige Bachelor-Kandidatin

Instagram / oliverpocher Oliver Pocher, Comedian

Instagram / _yelizkoc_ Johannes Haller und Yeliz Koc im April 2020



