Yeliz Koc (26) verzichtet auf Beauty-Retusche! Nach ihrer Teilnahme an den Kuppelshows Der Bachelor und Bachelor in Paradise wurde die gebürtige Hannoveranerin zu einer erfolgreichen Influencerin: Via Social Media lässt die gelernte Kosmetikerin ihre Fans an ihrem Leben teilhaben und teilt dabei auch immer wieder süße Selfies und heiße Schnappschüsse. Jetzt setzt Yeliz dabei auf die volle Portion Natürlichkeit: Sie zeigt stolz ihre Dehnungsstreifen!

Auf ihrem Instagram-Profil veröffentlichte die Brünette am Mittwoch ein Foto, das sie im Bikini zeigt. Mit einem breiten Lächeln schaut die 26-Jährige darauf in die Kamera – und präsentiert ganz unverblümt ihre knackige Kehrseite, auf der feine weiße Streifen zu erkennen sind. Zu dem Bild schrieb Yeliz selbstsicher: "Hallo Dehnungsstreifen! Sich selbst zu lieben, ist das Geheimnis von Glück!" Damit stellt die On-Off-Freundin von Johannes Haller (32) klar: Sie mag ihren Body so, wie er ist!

Dass Yeliz kein großer Fan von Fotobearbeitung ist, machte sie bereits im vergangenen Jahr deutlich: Damals hatte ihr Liebster Johannes ein Urlaubsfoto nachträglich verschönert und Yeliz' Cellulite verschwinden lassen. "Das fand ich nicht mehr so cool! Ich war wirklich böse auf Johannes, dass er das gemacht hat!", erklärte die Rosen-Liebhaberin dazu sauer.

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc im April 2020

Instagram / _yelizkoc_ Yeliz Koc, 2019

Instagram/ _yelizkoc_ Johannes Haller und Yeliz Koc



