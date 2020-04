Dijana Cvijetic hat eine große Veränderung gewagt! Erst vor wenigen Wochen ließ sich die ehemalige Love Island-Teilnehmerin ihre Extensions entfernen. Seither trägt sie ihre blonden Haare auf mittlerer Länge. Nun hatte sie aber offenbar Lust auf was Neues. Da aufgrund der aktuellen Situation aber kein Friseur geöffnet hat, musste ihre beste Freundin Jessica Fiorini zur Schere greifen – und verpasste ihr einen Kurzhaarschnitt!

Auf Instagram postete die 26-Jährige ein Video von ihrer Veränderung: Sie hat einiges an Länge gelassen und trägt jetzt einen Longbob. In ihrer Story nahm sie ihre Fans mit auf den Weg hin zu ihrer neuen Frisur. Darin sieht man aber auch, dass Dijana und Jessica nicht ganz ohne professionelle Hilfe zurechtkommen mussten. Sie kontaktierten eine befreundete Friseurin, die den beiden per Video-Anruf bei der Verwandlung half. Dijana scheint zwar sehr zufrieden mit ihrem neuen Haarschnitt zu sein, muss sich aber offenbar erst einmal weiter daran gewöhnen und schrieb: "Ich kann es nicht fassen, dass ich einfach wieder einen Longbob habe."

Die Fans der Influencerin sind von ihrer neuen Frisur regelrecht begeistert. Unter den zahlreichen positiven Kommentaren finden sich auch Komplimente von ihrer Kuppelshow-Kollegin Denise Bröhl und der Bachelor in Paradise-Kandidatin Natalie Stommel. Die beiden waren sich offenbar einig und kommentierten: "Steht dir so gut."

Anzeige

Instagram / deeanaofficial Jessica Fiorini und Dijana Cvijetic

Anzeige

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic im April 2020

Anzeige

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic im April 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de