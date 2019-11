Dijana Cvijetic gönnt sich ein haariges Umstyling! Bei Love Island präsentierte sich das Schweizer Model noch mit einer recht natürlichen Haarpracht: Ihr mittellanges blondes Haar reichte der 25-Jährigen damals bis zur Brust. Doch darauf hatte die Influencerin zuletzt offenbar keine Lust mehr – und wagte sich an eine große Veränderung: Beim Friseur ihres Vertrauens in Düsseldorf ließ sich Dijana ihre Mähne fast ums Doppelte verlängern!

Das Ergebnis präsentierte Dijana ihren Fans natürlich direkt via Instagram: "Leute, ich bin überglücklich mit meinen neuen Haaren. Einfach nur wow", berichtete sie ihren Followern stolz. In ihrer Story gab sie dann noch ein paar mehr Details zu ihren auffallend langen Extensions preis: "Ich kann euch sagen, dass ich die Länge 60 Zentimeter habe. Ich habe 225 Bondings drin. Ich habe aber auch Tapes drin", erklärte sie. Wie viel dieses Aufhübschen normalerweise kostet, behielt Dijana aber für sich.

In den Kommentaren kommt der neue Look auf jeden Fall total gut an. Dijanas beste Freundin Jessica Fiorini schrieb: "Die Allerschönste!" Und auch ihre ehemaligen "Love Island"-Kollegen hatten nur liebe Worte für die ehemalige Miss Universe Schweiz übrig. "Prinzessin", textete beispielsweise Islanderin Denise Bröhl. Auch Insel-Kollege Marcel Avdic (28) befand die Frisur für "top". Was sagt ihr zu Dijanas neuen Haaren? Stimmt ab.

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic vor dem Brandenburger Tor

Instagram / nilihair Dijana Cvijetic, Netz-Model

Instagram / deeanaofficial Dijana Cvijetic, Ex-"Love Island"-Sternchen

