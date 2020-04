Jeremy Meeks (36) pfeift auf Ordnungsvorschriften! Dass sich das Male-Model gerne mal über Regeln hinwegsetzt, hat es bereits in der Vergangenheit immer wieder bewiesen. Nicht zuletzt war der US-Amerikaner, der durch sein Polizeifoto vor ein paar Jahren von einer Modelagentur entdeckt wurde, 2015 wegen Waffenbesitzes verurteilt worden. Jetzt sorgt er mit umweltschädlichem Verhalten für Aufsehen: Jeremy schmiss einfach Müll aus einem Auto!

Am vergangenen Samstag saß der Hottie auf dem Beifahrersitz eines Autos und wurde dabei von Paparazzi abgelichtet: Die Aufnahmen zeigen den 36-Jährigen, wie er die Reste eines Hühnchens auf die Straße schüttet. Neben Jeremy sitzt eine unbekannte Frau, mit der er kurz zuvor in einem Supermarkt in Malibu einkaufen war. Das Essen vertilgten die beiden anschließend genüsslich im Wagen.

Die Bilder heizen erneut die Gerüchteküche an. Denn in den vergangenen Monaten schaffte es Jeremy mit seinem Liebesleben immer wieder in die Schlagzeilen. Nachdem mehrfach über die Trennung von seiner Partnerin Chloe Green (29) spekuliert worden war, wurde das Model immer wieder an der Seite anderer Frauen gesichtet. Wie sein aktueller Beziehungsstatus ist, behielt Jeremy bislang für sich.

APEX / MEGA Jeremy Meeks im April 2020

APEX / MEGA Jeremy Meeks mit einer unbekannten Frau im April 2020

Getty Images Jeremy Meeks und Chloe Green



