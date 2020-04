Na, erkannt? Ein kleiner Tipp: Sie ist heute eine amerikanische Fernsehmoderatorin und Schauspielerin und hat unter anderem in der Serie "All My Children" und im Film "Marvins Room" mitgespielt. Außerdem ist sie mit dem Riverdale-Star Mark Consuelos verheiratet. Von dieser Zukunft ist der süße Fratz auf dem Foto allerdings noch ein paar Jahre entfernt. Welcher Promi hat anlässlich der Osterfeiertage wohl dieses knuffige Throwback-Pic von sich und seiner Mama geteilt?

Die Antwort: Kelly Ripa! Auf ihrem Instagram-Account begeistert die Blondine ihre Follower mit einem Foto, das über 40 Jahre alt ist. Darauf zu sehen sind die Stratforderin und ihre Mutter Esther im Partnerlook. Das Mutter-Tochter-Duo hat farblich abgestimmte, gelbe Outfits an. Zusätzlich zu ihrem Rüschenkleid trägt die kleine Kelly ein entzückendes weißes Häubchen und hält passend zu Ostern einen putzigen Stoffhasen im Arm. Zu ihrem Bild schreibt die "Live With Kelly and Ryan"-Moderatorin: "Circa 1975, bitte beachtet, wie Mom ihren Anzug auf mein Häschen, Häubchen und Kleid abgestimmt hat."

Unter den vielen Kommentatoren ihres Beitrags befindet sich auch ihr Ehemann Mark. Er schreibt stolz: "Ich liebe das so sehr." Neben ihm hat auch Jenna Dewan (39) den süßen Rückblick der Dreifach-Mama mit Lob überhäuft.

Anzeige

Getty Images Kelly Ripa bei einem Job in NYC im Februar 2020

Anzeige

Getty Images Kelly Ripa und Mark Consuelos bei den Oscars 2020

Anzeige

Getty Images Schauspielerin Jenna Dewan



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de