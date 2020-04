Wo steckte Gil Ofarim (37) in der Let's Dance-Sendung vom vergangenen Freitag? Jedes Jahr zu Ostern pausiert die Tanzsendung eine Woche lang. In diesem Jahr zeigte RTL stattdessen eine Rückblick-Show, die die schönsten Momente des Formats aus den vergangenen 13 Jahren Revue passieren ließ. Gil, der den Tanzpokal im Jahr 2017 gemeinsam mit Ekaterina Leonova (32) gewonnen hatte, war in der Highlight-Sendung allerdings so gut wie nicht zu sehen – das kritisierte der Musiker nun öffentlich.

In einem Instagram-Livestream plauderten Gil und Ekat am Samstagabend über alle möglichen Themen. Auch auf die "Let's Dance"-Ausgabe von Karfreitag kamen die beiden zu sprechen. "Ich hab gehört, dass es (die Rückblick-Show, Anm. d. Red.) gestern ein Zusammenschnitt war und sie dich und mich ordentlich ignoriert haben in den Highlights aus 13 Jahren, aber gut, ist schade", zeigte sich der "Ein Teil von mir"-Interpret gegenüber seiner einstigen Tanzpartnerin sichtlich enttäuscht.

"Man hat gesagt, dass wir Dancing Stars 2017 waren", räumte Ekat ironisch ein, woraufhin Gil geknickt mit "Ja, immerhin. Saisonale Austauschware" reagierte. Tatsächlich kam der Sänger kaum in der Sendung vor. Ein Umstand, der ihn durchaus zu treffen schien.

Florian Ebener / Getty Images Ekaterina Leonova und Gil Ofarim bei "Let's Dance"

Instagram / ekatleonova Verified Ekaterina Leonova mit ihrer Cousine Maria und Gil Ofarim im Livestream

Getty Images Gil Ofarim und Ekaterina Leonova im "Let's Dance"-Finale 2017



