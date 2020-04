Vor einigen Wochen teilte Carmen Kroll, im Netz besser bekannt als Carmushka, ihren Fans eine freudige Nachricht mit: Sie wird zum ersten Mal Mutter! Seitdem gewährt sie ihrer Community immer wieder Einblicke in ihren Alltag als Schwangere. Jetzt gibt die Beauty ihren Supportern ein neues Update – und zwar vom Babybauch: Carmen veröffentlicht im Netz ein aktuelles Bild von ihren neuen Schwangerschaftsrundungen!

Pünktlich zum Osterfest teilt die werdende Mama einen ziemlich lustigen Instagram-Post. Zu einem Spiegel-Selfie mit deutlich sichtbarem Babybauch schreibt die Wahl-Kölnerin: "Findet ihr das Ei? Ich habe eins im Bild versteckt." Damit spielt sie wohl eindeutig auf ihr ungeborenes Kind an. Ehemann Julian kann sich da einen witzigen Kommentar nicht verkneifen. "Ich hab’s gefunden! War auch gar nicht so schwer – ich hab’s da ja auch versteckt", schreibt er zu dem Beitrag.

Mittlerweile befindet sich Carmen in der 18. Schwangerschaftswoche. Wie sich ihr Körper in Zukunft weiter verändern werde, wisse sie noch nicht. Dennoch ist sie sich jetzt schon sicher: "Was ich mit großer Gewissheit sagen kann, ist, dass ich nun noch mehr und viel bewusster auf mich und meinen Körper achte und sich die Wahrnehmung meines Körpers vollkommen gewandelt hat."

Anzeige

Instagram / carmushka Carmen Kroll, Netz-Star

Anzeige

Instagram / carmushka Carmen Kroll mit ihrem Ehemann Julian im März 2020

Anzeige

Instagram / carmushka Carmen Kroll, Netz-Berühmtheit



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de