Angelina Heger (28) gibt ein Kugel-Update! Die schwangere ehemalige Der Bachelor-Kandidatin hat gerade allen Grund zur Freude: Sie und ihr Freund Sebastian Pannek (33) erwarten nicht nur gemeinsamen Nachwuchs, sondern stecken auch mitten in den Hochzeitsvorbereitungen. Der TV-Star hat seiner Liebsten im gemeinsamen Urlaub einen Antrag gemacht. Im Netz erfreuen die beiden nun mit einem süßen Turtel-Pic. Dabei präsentiert Angelina stolz ihren XXL-Babybauch.

Auf ihrem Instagram-Kanal postet die Beauty ein Bild, das ihre Fans zum Schwärmen bringt. In einem nudefarbenen Kleid mit hübschen Blumenverzierungen am Dekolleté lehnt sie sich an Sebastian und setzt dabei ihre immer größer werdende Wölbung gekonnt in Szene. Sowohl die 28-Jährige als auch ihr Verlobter legen liebevoll ihre Hände auf die dicke Kugel. Und nicht nur die Community der Fernsehbekanntheit hinterlässt bewundernde Kommentare, auch viele Promis fiebern im Schwangerschafts-Endspurt mit. So markieren beispielsweise Sarah Harrison (28), Sarah Lombardi (27) und Natalie Stommel den Post mit roten Herzchen.

Auch wenn ihr rundes Bäuchlein anderes vermuten lässt, hat die werdende Mama erst vor Kurzem verraten, dass sie während ihrer Kugelzeit noch gar nicht so viel zugenommen hat. Erst etwas mehr als fünf Kilo plus bringt Angelina auf die Waage. "Für acht Monate hätte ich jetzt mehr erwartet", meinte sie auf ihrem Social-Media-Account.

Instagram / sebastian.pannek Angelina Heger und Sebastian Pannek

Instagram / sebastian.pannek Angelina Heger, Influencerin

Instagram / angelinaheger Angelina Heger im Februar 2020



