Angelina Heger (28) ist von ihren Babypfunden überrascht! Ende vergangenen Jahres teilten die ehemalige Der Bachelor-Kandidatin und ihr Verlobter Sebastian Pannek (33) die freudige Nachricht im Netz: Sie erwarten ihren ersten Nachwuchs. Im achten Schwangerschaftsmonat angekommen, befindet sich die Influencerin so langsam auf der Zielgeraden. Doch die Anzeige auf der Waage verunsichert die werdende Mutter: Angelina hat während der Schwangerschaft kaum zugenommen!

Mit einem anfänglichen Gewicht von 54,4 Kilogramm startete die Bald-Mama in die anderen Umstände. "Die ersten Monate habe ich jeden Monat immer so ein Kilo zugenommen und jetzt irgendwie passiert gar nichts mehr", teilte Angelina ihrer Community via Instagram mit. Aktuell wiegt die 28-Jährige 59,6 Kilo und hat damit nur etwas mehr als fünf Kilo zugelegt. "Für acht Monate hätte ich jetzt mehr erwartet", gestand die Beauty.

In Sachen Ernährung habe sie sich aber nicht zurückgehalten, meinte Angelina. "Ich setze mir da selbst keine Grenzen, sondern höre auf mein Gefühl", verriet sie. Die Frauenärztin konnte die schwangere TV-Bekanntheit allerdings beruhigen – mit Angelinas Sprössling sei alles in Ordnung! "Das Kind nimmt sich genau das, was es braucht", gab die 28-Jährige die Meinung der Medizinerin wieder.

Instagram / angelinaheger Angelina Heger im März 2020

Instagram / angelinaheger Angelina Heger im März 2020

Instagram / angelinaheger Angelina Heger, Februar 2020



