Ihre Lovestory hält bis heute an! Nur ein Jahr, nachdem sich Hugh Jackman (51) und Deborra-Lee Furness (64) kennengelernt hatten, schritt das Paar am 11. April 1996 vor den Traualtar. Mittlerweile hat das Hollywood-Traum-Duo zwei Kinder und könnte nicht glücklicher sein – die beiden sind immer noch verliebt, wie am ersten Tag: Und das bewies Hugh jetzt mit einem niedlichen Post zum 24. Hochzeitstag!

Via Instagram teilte der 51-Jährige zum Ehejubiläum ein Foto der zwei aus früheren Tagen. "Diese 24 Jahre waren die besten meines Lebens. Und soweit ich das beurteilen kann, werden wir einfach immer besser. Ich liebe dich, Debs, mit jeder Faser meiner Seele", betitelte der Action-Held den Throwback-Schnappschuss. Und tatsächlich, das Pärchen wirkt damals wie heute immer noch extrem glücklich und verliebt!

Erst im vergangenen Jahr hatte der "The Greatest Showman"-Darsteller von seinem Liebesleben geplaudert und verraten, was das Geheimnis seiner so langen und skandalfreien Ehe ist: Die beiden verbindet Intimität nicht nur im Schlafzimmer! "Natürlich ist es das, dennoch bedeutet Intimität auch, wirklich alles miteinander teilen zu können – Gutes, Schlechtes, Ängste, Erfolge", hatte Hugh im Gespräch mit People erklärt.

Anzeige

Getty Images Hugh Jackman und Deborra-Lee Furness im November 2018

Anzeige

Getty Images Hugh Jackman im März 2020

Anzeige

Getty Images Deborra-Lee Furness und Hugh Jackman im Juli 2006



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de