Prinz William (37) lässt es sich zu Ostern richtig gut gehen. Der Royal, seine Frau Herzogin Kate (38) und die drei Kinder Prinz George (6), Prinzessin Charlotte (4) und Prinz Louis (1) verbringen die Feiertage in diesem Jahr auf ihrem Landsitz Anmer Hall in Norfolk. Und William scheint an den freien Tagen einer ganz bestimmten Schwäche nachzugeben: Wie Kate jetzt verriet, isst er eine Menge Osterschokolade!

Das plauderte die dreifache Mutter jetzt bei einem Videoanruf mit einer Schule aus, von dem William und sie einige Ausschnitte auf Instagram teilten. Etwa eine Stunde lang sprach das königliche Ehepaar mit den Schülern und den Mitarbeitern der Casterton Primary Academy in Lancashire. Dabei ließen die beiden sich auch einige private Details entlocken. Auf die Frage, wie sie Ostern verbringen werden, meinte William: "Wir werden eine Menge Schokolade essen." Kate korrigierte ihren Mann daraufhin scherzhaft: "Du isst das die ganze Zeit."

An Ostern wird bei der fünfköpfigen Familie aber nicht nur genascht. Kate ist sich sicher, dass ihr Ältester, Prinz George, über die Feiertage mehrere Folgen der Naturdoku "Blue Planet" schauen wird. Davon habe er in letzter Zeit schon einige Episoden gesehen, erklärte sie.

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate mit ihren Kids

Getty Images Prinz William und Herzogin Kate bei einem Videochat mit Schülern der Casterton Primary Academy

MEGA Prinz George, Juli 2019



