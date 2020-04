Die Lovestory von Burkhard und Tanja fand ein jähes Ende: Das Traumpaar der vergangenen Bauer sucht Frau-Staffel gab im Februar wie aus dem Nichts seine Trennung bekannt. Der Grund für das überraschende Beziehungsaus? Tanjas Tochter hatte einen schweren Autounfall, lag tagelang auf der Intensivstation – und anstatt seiner Partnerin in dieser Zeit den Rücken zu stärken, zog sich Burkhard kurzerhand zurück. Ein No-Go für Tanja. Doch wie sieht es jetzt, einige Zeit nach den Ereignissen aus? Gibt es ein Funken Hoffnung auf ein Liebes-Comeback?

"Er hat sich eigentlich gar nicht mehr gemeldet. Ich hätte jemanden gebraucht, der für mich da ist, der mich anhört", erinnert sich Tanja im Special Bauer sucht Frau – Was ist auf den Höfen los? Die Hobby-Reiterin habe sich nach jemandem gesehnt, der sie in den Arm nehme und gut zurede – immerhin gehe es in einer Partnerschaft um das Wir. "Und nicht um das: 'Mach du mal und melde dich wieder, wenn du alles geschafft hast'", stellt Tanja klar.

Im Gespräch mit Moderatorin Inka Bause (51) erklärte die 45-Jährige: Sie sei einfach enttäuscht gewesen – einer Reunion stehe von ihrer Seite aus trotzdem nichts im Weg. Doch wie steht Burkhard zu einem zweiten Anlauf? "Er blockt total ab und will's einfach nicht. Ich versuche, jetzt zu sagen: Gut, er möchte nicht, dann akzeptiere ich das so'", beteuert Tanja unter Tränen.

TVNOW / Stefan Gregorowius Burkhard, "Bauer sucht Frau"-Kandidat 2019

TVNOW / Andreas Friese Burkhard und Tanja beim "Bauer sucht Frau"-Wiedersehen 2019

TVNOW / Andreas Friese Inka Bause, Burkhard und Tanja beim "Bauer sucht Frau"-Wiedersehen 2019



