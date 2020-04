Carina hat durch Bauer sucht Frau nicht den Partner fürs Leben gefunden – im Gegenteil. Die Österreicherin wurde von Bauer Michael mächtig an der Nase herumgeführt. Während der Hofwoche schickte er Carina nach Hause, holte sie wenig später allerdings wieder zurück, um sie nach den Dreharbeiten doch in den Wind zu schießen. Ganz schön viel Drama durch das Kuppelformat – ob Carina rückblickend lieber nicht an der Show teilgenommen hätte?

Trotz des ganzen Heckmecks scheint die Mutter einer Tochter gerne an ihre ländliche Liebessuche zurückzudenken. Mit einem Instagram-Foto, das sie und Bauer Kai zeigt, erklärt Carina auch warum. "Im Moment bekomme ich wieder sehr viele Nachrichten von euch. Danke für jede Einzelne", schreibt die 30-Jährige. "Die häufigste Frage ist wohl, ob ich es bereue, bei 'Bauer sucht Frau' mitgemacht zu haben, weil ich ja nicht die große Liebe gefunden habe. Ich habe was viel Besseres gefunden: unzählige Freunde fürs Leben."

Carina betont nicht zum ersten Mal, dass im Zuge des Flirtformats jede Menge Freundschaften entstanden seien. Besonders zu dem Niedersachsen Christian pflegt die Vorarlbergerin einen guten Kontakt. Aber auch ehemalige BsF-Kandidaten wie Bewerberin Christa (43) sowie Bauer Bennys Frau Nadine will sie wohl nicht mehr missen.

Instagram / frau_wiedl Carina und Kai, "Bauer sucht Frau"-Teilnehmer 2019

TVNOW / Guido Engels Bauer Michael mit Sonja, Britta, Carina, Jane und Conny (v.l.)

Instagram / frau_wiedl Bauer Christian und Bewerberin Carina



