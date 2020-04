Kim Kardashian (39) schwelgt in Erinnerungen. Die Reality-TV-Queen vermisst ihren Vater Robert Kardashian Sr. (✝59) – besonders jetzt an Ostern. Der Unternehmer verstarb bereits 2003 an Speiseröhrenkrebs, als Kim gerade einmal 23 Jahre alt war. Darunter leidet die Influencerin bis heute, wie sie auch offen im Netz zeigt. Im Netz veröffentlichte die 39-Jährige jetzt ein niedliches Throwback-Pic mit ihrer ganzen Familie – inklusive Papa Robert!

Die alte Aufnahme zeigt den Kardashian-Clan offenbar beim Osterfest – die ganze Rasselbande sitzt hübsch herausgeputzt auf dem Sofa und lächelt in die Kamera. Neben Kim, die ganz rechts auf der Couch Platz genommen hat, befindet sich ihr geliebter Vater Robert. Auch ihre Schwestern Khloe (35) und Kourtney (40) sowie ihr Bruder Rob (33) und Mama Kris Jenner (64) sind auf dem Schnappschuss zu sehen. Den Instagram-Post kommentierte die vierfache Mutter mit den Worten "Frohe Ostern". Auch Kim scheint während der Feiertage viel an die Familie und ihre Kindheit zu denken.

Bei ihren Fans kommt das Bild natürlich gut an – schließlich teilt Kim eher selten alte Fotos mit ihren Followern. Es regnet Komplimente und jede Menge Herzen. "Ich liebe die Kardashian-Familie", schreibt ein Nutzer, und ein anderer meint: "Wunderschönes Foto! Wie süß!"

Anzeige

Instagram / kimkardashian Robert Kardashian mit seiner Tochter Kim

Anzeige

Getty Images Kim Kardashian im November 2019

Anzeige

Splash News Kris Jenner, Kourtney Kardashian, Khloe Kardashian, Kim Kardashian



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de