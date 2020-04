Scarlett Gartmann (26) teilt einen privaten Einblick in ihr Liebes-Osternest mit Marco Reus (30)! In 2019 gab das Model dem National-Kicker kurz vor Weihnachten das Jawort – außerdem kam das gemeinsame Töchterchen zur Welt. Auch wenn die Blondine manchmal Fotos ihrer kleinen Prinzessin im Netz mit der Community teilt – Turtel-Selfies zeigt sie eher selten. Zu Ostern gibt es offenbar aber eine Ausnahme: So süß sehen Scarlett und Marco aus, wenn sie Zeit zu zweit verbringen!

Wie die meisten anderen Promis befinden sich die beiden momentan überwiegend zu Hause. Das scheint ihrer Beziehung aber keinen Abbruch zu tun – ganz im Gegenteil! Am Ostersonntag postete Scarlett ein Foto mit ihrem Liebsten in einer Instagram-Story, auf dem sie ihm ein Küsschen auf die Wange gibt. Der BVB-Spieler quittiert den Knutscher mit einem Lächeln und hält seine Frau dabei im Arm. Scarlett kommentierte den verliebten Schnappschuss mit "Quality Time."

Das Bild lässt es schon vermuten, aber die gebürtige Hagenerin bestätigte es auch im Januar im Promiflash-Interview: Das Baby macht dem Paar wenig Stress und rüttelt überhaupt nicht am Haussegen. "Ich muss sagen, wir haben ein total pflegeleichtes Kind", freute sich Scarlett auf der Berlin Fashion Week Anfang des Jahres.

Anzeige

Getty Images Marco Reus und Scarlett Gartmann im Dezember 2019

Anzeige

Instagram / scarlettgartmann Scarlett Gartmann, Model

Anzeige

Instagram / scarlettgartmann Scarlett Gartmann und ihre Tochter, März 2020



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de