Sie machen das Beste aus der aktuellen Situation! Shawn Mendes (21) und Camila Cabello (23) sind immer noch total verknallt ineinander. Trotz der derzeitigen Umstände wird dem Paar nicht langweilig und bei gemeinsamen Spaziergängen in der Natur werfen sie sich noch immer verliebte Blicke zu. Nicht nur dort, auch im Haus kommt das Duo stets auf gute Ideen – wie kürzlich auf den Aufbau eines Basketball-Korbes. Das erledigte der 21-Jährige gemeinsam mit Camilas Papa Alejandro.

Auf den neuesten Schnappschüssen standen der "Stitches"-Interpret und Camilas Vater in der Hofeinfahrt ihres Hauses in Miami. Wie Daily Mail berichtete, verbrachten der Sänger und Alejandro einen Männertag, um das Freizeitgerät aufzubauen. Shawn erledigte die Aufgabe ohne Hemd und barfuß – zur Freude seiner Fans und seiner Liebsten. Von der 23-Jährigen fehlte bei den Aufnahmen zwar jede Spur, sie dürfte aber nicht weit gewesen sein. Denn die Beauty und ihr Liebster verbringen ihre Zeit gerade zu Hause in Quarantäne, wie sie ihren Fans via Social Media mitgeteilt hatten.

Dass der "Mercy"-Sänger sich so gut mit Alejandro versteht, sollte der kubanisch-amerikanischen Künstlerin gefallen. Denn sie und ihr Vater stehen sich sehr nah: Sie nutzte ihren Auftritt bei den diesjährigen Grammy Awards, um ihm ein sehr emotionales Ständchen darzubieten. Dort performte die "Señorita"-Interpretin ihr Lied "First Man" aus ihrem zweiten Album "Romance" und rührte ihren geliebten Papa damit zu Tränen.

Backgrid / ActionPress Camila Cabello und Shawn Mendes im März 2020

Getty Images Camila Cabello mit ihrem Papa bei den Grammys 2020

Getty Images Camila Cabellos Vater und Camila bei den Grammys 2020



